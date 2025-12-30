RU

Четвертые сутки без света: как Вышгород "выживает" во время энергетического кризиса (видео)

В Вышгороде работают Пункты Несокрушимости (скриншот из видео)
Автор: Василина Копытко

Четвертый день подряд Вышгород Киевской области живет без электроснабжения - в холоде, напряжении и постоянной борьбе за нормальные условия жизни. В то же время город демонстрирует пример сплоченности: спасатели, волонтеры и местные жители вместе удерживают жизненно важные процессы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГСЧС в Telegram.

Спасатели работают без перерывов

Чрезвычайники ГСЧС Украины вместе с волонтерами Общества Красного Креста работали всю ночь без передышки. Их главная задача - поддержать людей, обеспечить стабильную работу Пунктов Несокрушимости и генераторов.

11 палаток и 14 генераторов

По состоянию на 8:00 30 декабря в Вышгороде развернуто 11 палаток Пунктов Несокрушимости и привлечено дополнительно 14 мощных генераторов. Благодаря этому удалось обеспечить работу систем теплоснабжения в 22 многоквартирных домах города.

Жители Вышгорода греются в Пунктах Несокрушимости (скриншот)

Тепло, связь и поддержка

Пункты Несокрушимости стали очагами помощи и человечности. Здесь люди могут согреться горячим чаем и кофе, зарядить телефоны, связаться с близкими, узнать новости, а главное - не оставаться наедине с трудностями.

Город держится вместе

Несмотря на холод, темноту и неопределенность, Вышгород демонстрирует силу сообщества. Поддержка соседей, помощь волонтеров и непрерывная работа спасателей помогают городу выстоять в сложный момент.

 

 

Атака на город

Напомним, что российские войска в ночь на 27 декабря атаковали Киев и область ракетами различных типов, а также ударными беспилотниками.

В результате массированного обстрела 30-тысячный Вышгород полностью остался без электроснабжения, поскольку во время атаки враг поразил распределительную подстанцию НЭК "Укрэнерго".

"Ситуация сложная, но контролируемая. Работы продолжаются непрерывно, но они требуют значительных ресурсов и времени", - заявили в ОВА.

Киевская областьГСЧСВышгородОтключение света