Суспільство Освіта Гроші Зміни

До четвертої річниці вторгнення РФ: Ватикан випустив незвичну марку на підтримку українців

Фото: Ватикан вже не вперше підтримує Україну (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Ватикан до четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії представив нову поштову марку, присвячену українським католикам. На ній зображено Патріарший собор Воскресіння Христового у Києві під час блекауту.

Дизайн марки став нетиповим для ватиканської філателії. Поштова служба Святого Престолу зазвичай випускає марки з нагоди католицьких свят або на честь національних Церков, уникаючи політичних акцентів і віддаючи перевагу зображенням релігійних постатей, зокрема місцевих святих.

На новій марці київський собор зображений затемненим через відключення електроенергії, однак позаду його силует підсвічує помаранчеве сяйво вечірнього неба.

Глава УГКЦ Святослав Шевчук, який був присутній у Ватикані на церемонії презентації, назвав випуск марки "великим моментом розради".

"Ми справді відчуваємо підтримку Святого Престолу за цю особливу увагу до нашої історії, до нашого життя в цей трагічний момент війни", – сказав він італійською.

Марку також приурочили до 30-річчя відновлення Київської католицької єпархії після розпаду СРСР і 12-ї річниці зведення собору.

Фото: Ватикан підтримав Україну (пресс-служба Ватикану)

Нагадаємо, Папа Римський Лев XIV висловив солідарність з Україною на тлі морозної зими та наслідків війни, організувавши передачу гуманітарної допомоги. Йдеться про генератори, ліки та продовольство.

Ще ми писали, що Папа Римський Лев XIV закликав світ активізувати зусилля для припинення війни в Україні. Понтифік наголосив на стражданнях цивільного населення та потребі справедливого й тривалого миру.

ВатиканмаркаВійна в Україні