К четвертой годовщине вторжения РФ: Ватикан выпустил необычную марку в поддержку украинцев

Дизайн марки стал нетипичным для ватиканской филателии. Почтовая служба Святого Престола обычно выпускает марки по случаю католических праздников или в честь национальных Церквей, избегая политических акцентов и отдавая предпочтение изображениям религиозных фигур, в частности местных святых.

На новой марке киевский собор изображен затемненным из-за отключения электроэнергии, однако позади его силуэт подсвечивает оранжевое сияние вечернего неба.

Глава УГКЦ Святослав Шевчук, который присутствовал в Ватикане на церемонии презентации, назвал выпуск марки "большим моментом утешения".

"Мы действительно чувствуем поддержку Святого Престола за это особое внимание к нашей истории, к нашей жизни в этот трагический момент войны", - сказал он на итальянском.

Марку также приурочили к 30-летию восстановления Киевской католической епархии после распада СССР и 12-й годовщине возведения собора.

Фото: Ватикан поддержал Украину (пресс-служба Ватикана)