До четвертої річниці вторгнення РФ: Ватикан випустив незвичну марку на підтримку українців

Дизайн марки став нетиповим для ватиканської філателії. Поштова служба Святого Престолу зазвичай випускає марки з нагоди католицьких свят або на честь національних Церков, уникаючи політичних акцентів і віддаючи перевагу зображенням релігійних постатей, зокрема місцевих святих.

На новій марці київський собор зображений затемненим через відключення електроенергії, однак позаду його силует підсвічує помаранчеве сяйво вечірнього неба.

Глава УГКЦ Святослав Шевчук, який був присутній у Ватикані на церемонії презентації, назвав випуск марки "великим моментом розради".

"Ми справді відчуваємо підтримку Святого Престолу за цю особливу увагу до нашої історії, до нашого життя в цей трагічний момент війни", – сказав він італійською.

Марку також приурочили до 30-річчя відновлення Київської католицької єпархії після розпаду СРСР і 12-ї річниці зведення собору.

Фото: Ватикан підтримав Україну (пресс-служба Ватикану)