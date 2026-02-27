ua en ru
К четвертой годовщине вторжения РФ: Ватикан выпустил необычную марку в поддержку украинцев

Пятница 27 февраля 2026 07:30
К четвертой годовщине вторжения РФ: Ватикан выпустил необычную марку в поддержку украинцев Фото: Ватикан уже не впервые поддерживает Украину (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Ватикан к четвертой годовщине полномасштабного вторжения России представил новую почтовую марку, посвященную украинским католикам. На ней изображен Патриарший собор Воскресения Христова в Киеве во время блэкаута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: Папа Римский выступил с неожиданным требованием к священникам: при чем тут ИИ

Дизайн марки стал нетипичным для ватиканской филателии. Почтовая служба Святого Престола обычно выпускает марки по случаю католических праздников или в честь национальных Церквей, избегая политических акцентов и отдавая предпочтение изображениям религиозных фигур, в частности местных святых.

На новой марке киевский собор изображен затемненным из-за отключения электроэнергии, однако позади его силуэт подсвечивает оранжевое сияние вечернего неба.

Глава УГКЦ Святослав Шевчук, который присутствовал в Ватикане на церемонии презентации, назвал выпуск марки "большим моментом утешения".

"Мы действительно чувствуем поддержку Святого Престола за это особое внимание к нашей истории, к нашей жизни в этот трагический момент войны", - сказал он на итальянском.

Марку также приурочили к 30-летию восстановления Киевской католической епархии после распада СССР и 12-й годовщине возведения собора.

Фото: Ватикан поддержал Украину (пресс-служба Ватикана)

Напомним, Папа Римский Лев XIV выразил солидарность с Украиной на фоне морозной зимы и последствий войны, организовав передачу гуманитарной помощи. Речь идет о генераторах, лекарствах и продовольствии.

Еще мы писали, что Папа Римский Лев XIV призвал мир активизировать усилия для прекращения войны в Украине. Понтифик отметил страдания гражданского населения и потребность справедливого и длительного мира.

