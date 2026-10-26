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Четвертий за рік: Samsung випускає преміальний гнучкий флагман W27 у золоті

17:33 26.10.2026 Пн
2 хв
aimg Ольга Завада
Samsung готує унікальну версію Fold 8 не для всіх (колаж: РБК-Україна)

Samsung виходить на ринок із черговим складним смартфоном, який стане вже четвертим подібним гаджетом бренду за цей рік.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Android Authority.

Золотий дизайн та унікальний статус

Виробник опублікував офіційне тизерне зображення у китайській соцмережі Weibo, на якому показано гнучкий смартфон у форматі книжки із золотистою рамою.

Також посилання на офіційному сайті підтверджує належність пристрою до преміальної лінійки W.

Samsung готує незвичний ексклюзив (фото: Weibo)

Інсайдер Ice Universe зазначає, що модель отримає назву Samsung W27. Фактично, це ексклюзивна версія Galaxy Fold 8 Ultra для китайського ринку.

Опубліковані рендери девайса підтверджують використання преміальних матеріалів:

  • Корпус виготовлено з використанням виразної золотистої рамки.

  • Острівець потрійної камери отримав аналогічне золотисте покриття.

  • На задній панелі розміщено оновлений фірмовий логотип серії W.

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Характеристики та специфікації новинки

Технічно пристрій майже повністю копіюватиме Galaxy Fold 8 Ultra.

  • Процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy.
  • Акумулятор ємністю 5000 мАг із підтримкою швидкої зарядки потужністю 45 Вт.
  • Потрійна основна камера з модулями на 200 Мп, 50 Мп і 10 Мп.
Бренд випускає ще один гнучкий девайс (фото: Ice Universe в X)

Очікується, що Samsung W27 може отримати більше оперативної пам'яті, розширений набір ексклюзивних функцій Galaxy AI та зарядний пристрій у комплекті.

На глобальному світовому ринку модель офіційно не з'явиться.

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