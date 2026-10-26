RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

Четвертый за год: Samsung выпускает премиальный гибкий флагман W27 в золоте

17:33 26.10.2026 Пн
2 мин
aimg Ольга Завада
Samsung готовит уникальную версию Fold 8 не для всех (коллаж: РБК-Украина)

Samsung выходит на рынок с очередным складывающимся смартфоном, который станет уже четвертым подобным гаджетом бренда за этот год.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Android Authority.

Золотой дизайн и уникальный статус

Производитель опубликовал официальное тизерное изображение в китайской соцсети Weibo, на котором показан гибкий смартфон в формате книги с золотистой рамой.

Также ссылка на официальном сайте подтверждает принадлежность устройства к премиальной линейке W.

Samsung готовит необычный эксклюзив (фото: Weibo)

Инсайдер Ice Universe отмечает, что модель получит название Samsung W27. Фактически это эксклюзивная версия Galaxy Fold 8 Ultra для китайского рынка.

Опубликованные рендеры девайса подтверждают использование премиальных материалов:

  • Корпус изготовлен с использованием четкой золотистой рамки.

  • Островок тройной камеры получил аналогичное золотистое покрытие.

  • На задней панели расположен обновленный фирменный логотип серии W.

Читайте больше: Samsung сэкономит на камерах у Galaxy A58: причина уже известна

Характеристики и спецификации новинки

Технически устройство будет полностью копировать Galaxy Fold 8 Ultra.

  • Процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy.
  • Аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт.
  • Тройная основная камера с модулями на 200 Мп, 50 Мп и 10 Мп.
Бренд выпускает еще одно гибкое устройство (фото: Ice Universe в X)

Ожидается, что Samsung W27 может получить больше оперативной памяти, расширен набор эксклюзивных функций Galaxy AI и зарядное устройство в комплекте.

На мировом глобальном рынке модель официально не появится.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
AndroidSamsungГаджетыСмартфоны