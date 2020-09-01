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Четвертая сессия Верховной рады: что сегодня рассмотрят нардепы

Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня, 1 сентября, стартует четвертая сессия Верховной рады. Народные депутаты рассмотрят в первом чтении внесение изменений в закон о госбюджете Украины на 2020 год.

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Об этом говорится в повестке дня парламента.

Также нардепы рассмотрят повестку дня четвертой сессии Рады девятого созыва, законопроект по защите прав лиц из числа детей-сирот, изменения в закон "Об исполнительном производстве", "О рынке электрической энергии".

Парламентарии в первом чтении рассмотрят закон о туризме, изменения в Налоговый кодекс.

Напомним, Верховная рада во время новой сессии осенью 2020 года не планирует возвращаться к специфическому режиму работы, который был введен из-за коронавирусной инфекции.

Отметим, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что фракция не теряет монолитности.

Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины изменит график работы первой сессии.

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