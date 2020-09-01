Четвертая сессия Верховной рады: что сегодня рассмотрят нардепы

Сегодня, 1 сентября, стартует четвертая сессия Верховной рады. Народные депутаты рассмотрят в первом чтении внесение изменений в закон о госбюджете Украины на 2020 год.
Об этом говорится в повестке дня парламента.
Также нардепы рассмотрят повестку дня четвертой сессии Рады девятого созыва, законопроект по защите прав лиц из числа детей-сирот, изменения в закон "Об исполнительном производстве", "О рынке электрической энергии".
Парламентарии в первом чтении рассмотрят закон о туризме, изменения в Налоговый кодекс.
Напомним, Верховная рада во время новой сессии осенью 2020 года не планирует возвращаться к специфическому режиму работы, который был введен из-за коронавирусной инфекции.
Отметим, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что фракция не теряет монолитности.
Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины изменит график работы первой сессии.