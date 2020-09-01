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"Слуга народа" в Раде не теряет монолитности, - Корниенко

Киев, Вторник 01 сентября 2020 06:29
"Слуга народа" в Раде не теряет монолитности, - Корниенко
Фото: Александр Корниенко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Надежда Собенко

Фракция "Слуга народа" в Верховной раде не теряет монолитности. Народные депутаты продолжат работать по программе и обещаниями, которые давали президент и партия.

Об этом в эфире программы "Свобода слова" на ICTV заявил председатель партии Александр Корниенко.

Он отметил, что за год парламент конституционным большинством принял более 180 законов.

"Такие законопроекты будут объединять, создавать нам командный дух, общий дух. Мы будем их принимать, и не только силами монобольшинства, но и силами наших коллег по парламенту. Потому что опыт показал, за этот год более 180 законов более чем тремястами голосами принято. Это свидетельствует о том, что наша партия умеет навязывать повестку дня, умеет политическое лидерство держать. Мы будем дальше заниматься этим", - сказал Корниенко.

Нардеп отметил, что когда речь идет о законах, которые объединяют - связанные с экономикой, с обороноспособностью, - то эти законы всегда набирают менее 300 голосов.

"Например, все, что касается дорог, набирает более 300 голосов, потому что ни один депутат, даже самый протестующий, не будет объяснять своим избирателям, почему он не голосовал за выделение средств на дороги. Так же это касается и законов о коронавирусе, которые тоже набирали много голосов и в монобольшинстве, и извне", - сказал он.

Напомним, ранее Корниенко заявил, что у депутатов от "Слуги народа" есть вопросы к работе Минфина и Минэкономики.

Отметим, что Верховная рада Украины изменит график работы первой сессии - две недели перед местными выборами и неделю после них народные депутаты будут работать в регионах.

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