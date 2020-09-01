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Четверта сесія Верховної ради: що сьогодні розглянуть нардепи

Автор: Анастасия Рокитна

Сьогодні, 1 вересня, стартує четверта сесія Верховної ради. Народні депутати розглянуть в першому читанні внесення змін до закону про держбюджет України на 2020 рік.

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Про це йдеться в порядку денному парламенту.

Також нардепи розглянуть порядок денний четвертої сесії Ради дев'ятого скликання, законопроет щодо захисту прав осіб з числа дітей-сиріт, зміни до закону "Про виконавче провадження", "Про ринок електричної енергії".

Парламентарі в першому читанні розглянуть закон про туризм, зміни до Податкового кодексу.

Нагадаємо, Верховна рада під час нової сесії восени 2020 року не планує повертатися до специфічного режиму роботи, який був запроваджений через коронавірусну інфекцію.

Зазначимо, голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що фракція не втрачає монолітності.

Раніше повідомлялось, що Верховна рада України змінить графік роботи першої сесії.

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