Четверть украинских больниц не имеют доступа к интернету

Фото: знак, обозначающий возможность подключения к интернету (pixabay)

Это создает ограничения в развитии телемедицины

По данным исследования Министерства цифровой трансформации, к интернету подключены 1 304 больниц среди 1 756 - это 74,26%. Соответственно, четверть больниц не имеют доступа к интернету.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается, к оптическим технологиям подключены 1111 среди всех больниц.

"То есть 37% больных не имеют качественного интернета, а это означает, что в таких учреждениях есть существенное ограничение для развития телемедицины и внедрения новейших практик", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в условиях пандемии коронавируса отсутствие доступа к интернету в украинских больницах препятствует борьбе с COVID-19. В частности, речь идет о предоставлении онлайн-консультаций во время карантина.

"Возможность предоставлять медицинские услуги онлайн (телемедицина) стала еще более необходимой из-за периодических противоэпидемических мероприятий и ограничений, когда необходимо соблюдать карантин и оставаться дома", - говорится в сообщении.

Отметим, что в период пандемии коронавируса были установлены временные нормы для медучреждений. В приказе от 23 марта №698, среди прочего, указывается и телемедицина, а именно:

"Учреждениям здравоохранения ... принять меры по увеличению доли медицинской помощи, предоставляемой с использованием технологий и мер, применяемых при оказании медицинской помощи с использованием средств дистанционной связи для обмена информацией в электронной форме (оказания медицинской помощи с применением телемедицины)", - говорится в приказе.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине 15% населения не имеет доступа к широкополосному интернету, что составляет 6,3 миллиона человек.

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Автор: Максим Зайченко