Чверть українських лікарень не мають доступу до інтернету

Фото: знак, що позначає можливість підключення до інтернету (pixabay)

Це створює обмеження у розвитку телемедицини

За даними дослідження Міністерства цифрової трансформації, підключені до інтернету 1 304 лікарень серед 1 756 - це 74,26%. Відповідно, чверть лікарень не мають доступу до інтернету.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як зазначається, до оптичних технологій підключені 1111 серед усіх лікарень.

"Тобто 37% хворих не мають якісного інтернету, а це означає, що в таких закладах є істотне обмеження для розвитку телемедицини та впровадження новітніх практик", - йдеться в повідомленні.

Крім того, наголошується, що в умовах пандемії коронавірусу відсутність доступу до інтернету в українських лікарнях перешкоджає боротьбі з COVID-19. Зокрема, мова йде про надання онлайн-консультацій під час карантину.

"Можливість надавати медичні послуги онлайн (телемедицина) стала ще більш необхідною через періодичні протиепідемічні заходи та обмеження, коли необхідно дотримуватися карантину і залишатися вдома", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що на період пандемії коронавірусу були встановлені тимчасові норми для медустанов. В наказі від 23 березня №698, серед іншого, вказується і телемедицина, а саме:

"Установам охорони здоров'я ... вжити заходів щодо збільшення частки медичної допомоги, що надається з використанням технологій і заходів, що застосовуються при наданні медичної допомоги з використанням засобів дистанційного зв'язку для обміну інформацією в електронній формі (надання медичної допомоги із застосуванням телемедицини)", - йдеться в наказі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні 15% населення не має доступу до широкосмугового інтернету, що становить 6,3 мільйона осіб.

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Автор: Максим Зайченко