Более 6 миллионов украинцев не имеют доступа к интернету

Иллюстративное фото (ec.europa.eu)

Интернетом не охвачены 15% населения страны

В Украине 15% населения не имеет доступа к широкополосному интернету, что составляет 6,3 миллиона человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные "Укртелекома".

Согласно исследованию ПАО "Укртелеком" по сокращению цифрового разрыва, в Украине проживает около 6,3 млн граждан (15% от общего населения), которые не охвачены сетями ни одного из операторов интернет-услуг.

"Эти данные совпадают с результатами предыдущего анализа компании "Хуавей Украина" относительно подключения к интернету: 84,9% населения проживает на территории, где есть возможность подключения к сети фиксированного широкополосного интернета", - говорится в сообщении.

По данным "Укртелекома", для того, чтобы покрыть интернетом, 5,1 тыс. населенных пунктов, на которых проживают 3,6 млн граждан, потребуется дополнительных 1,8 млрд грн инвестиций от государства.

Напомним, ранее Министерство цифровой трансформации запустило сайт для измерения скорости интернета в Украине. Ранее глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что в Украине уровень покрытия интернетом доходит до 70%.

Также РБК-Украина писало, что Минцифры предложило ввести налог на криптовалюты до лета следующего года, а также легализировать майнинг.