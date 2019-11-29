ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Более 6 миллионов украинцев не имеют доступа к интернету

Новости » Общество     29.11.2019 - 15:27
Более 6 миллионов украинцев не имеют доступа к интернету
Иллюстративное фото (ec.europa.eu)

Интернетом не охвачены 15% населения страны

В Украине 15% населения не имеет доступа к широкополосному интернету, что составляет 6,3 миллиона человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные "Укртелекома".

Согласно исследованию ПАО "Укртелеком" по сокращению цифрового разрыва, в Украине проживает около 6,3 млн граждан (15% от общего населения), которые не охвачены сетями ни одного из операторов интернет-услуг.

"Эти данные совпадают с результатами предыдущего анализа компании "Хуавей Украина" относительно подключения к интернету: 84,9% населения проживает на территории, где есть возможность подключения к сети фиксированного широкополосного интернета", - говорится в сообщении.

По данным "Укртелекома", для того, чтобы покрыть интернетом, 5,1 тыс. населенных пунктов, на которых проживают 3,6 млн граждан, потребуется дополнительных 1,8 млрд грн инвестиций от государства.

Напомним, ранее Министерство цифровой трансформации запустило сайт для измерения скорости интернета в Украине. Ранее глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что в Украине уровень покрытия интернетом доходит до 70%.

Также РБК-Украина писало, что Минцифры предложило ввести налог на криптовалюты до лета следующего года, а также легализировать майнинг.

В Германии призывают признать доступ к интернету основным правом человека В КГГА назвали сроки внедрения 4G в киевском метро
Новости Украины интернет
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь