Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Четверо загиблих та десяток поранених: поліція розповіла про наслідки атаки РФ на Київщину

08:15 14.03.2026 Сб
2 хв
В результаті атаки було пошкоджено, зокрема, житлові будинки, складські приміщення та автомобілі
aimg Маловічко Юлія
Фото: пожежа після атаки РФ (поліція Київщини)

РФ атакувала Київщину вночі 14 березня. Внаслідок обстрілу чотири особи загинуло, десять отримали поранення.

Також внаслідок атаки було пошкоджено житлові будинки, складські приміщення та автомобілі.

Зокрема, у Вишгородському районі пошкоджено складське приміщення та вантажний автомобіль. Загинув чоловік, ще двох людей госпіталізовано.

На Обухівщині пошкоджено покрівлю багатоповерхового будинку та ліфтову шахту.

У Броварах пошкоджено складські приміщення, гуртожиток, теплицю, два приватні будинки та відділення пошти. Загинули троє людей, ще восьмеро отримали поранення.

На Білоцерківщині пошкоджено господарську будівлю.

Окрім інформації про наслідки обстрілів правоохоронці показали кадри наслідків атаки РФ на Київщину.

Фото: наслідки атаки РФ на Київщину 14 березня (Поліція Київщини)
Оновлено о 8:06
На Київщині кількість постраждалих зросла до 15. Троє з них перебувають у важкому стані, двох зараз оперують. Усі вони отримують необхідну медичну допомогу.

Атака РФ вночі 14 березня

Нагадаємо, сьогодні вночі РФ завдала комбінованої атаки на Україну. Найбільше пошкоджень та інших наслідків зафіксовано на Київщині, Запоріжжі та в Сумах.

У Києві знову повернулись до екстрених відключень світла через ворожу атаку.

Мер Броварів Ігор Сапожко розповів більше про атаку на місто та показав кадри пожежі, яка стала наслідком ракетно-дронового обстрілу.

Сьогодні вночі на Україну летіли дрони, балістика та крилаті ракети, пізніше з'явилось повідомлення про зліт МіГ-31К, носія "Кинджалів". Однак поки більше інформації про наслідки не надходило.

Більше по темі:
РакетиАтака дронів