Четверо загиблих та десяток поранених: поліція розповіла про наслідки атаки РФ на Київщину

Атака РФ вночі 14 березня

Нагадаємо, сьогодні вночі РФ завдала комбінованої атаки на Україну. Найбільше пошкоджень та інших наслідків зафіксовано на Київщині, Запоріжжі та в Сумах.

У Києві знову повернулись до екстрених відключень світла через ворожу атаку.

Мер Броварів Ігор Сапожко розповів більше про атаку на місто та показав кадри пожежі, яка стала наслідком ракетно-дронового обстрілу.

Сьогодні вночі на Україну летіли дрони, балістика та крилаті ракети, пізніше з'явилось повідомлення про зліт МіГ-31К, носія "Кинджалів". Однак поки більше інформації про наслідки не надходило.