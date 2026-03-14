Четверо погибших и десяток раненых: полиция рассказала о последствиях атаки РФ на Киевщину

Атака РФ ночью 14 марта

Напомним, сегодня ночью РФ нанесла комбинированную атаку на Украину. Больше всего повреждений и других последствий зафиксировано в Киевской области, Запорожье и в Сумах.

В Киеве снова вернулись к экстренным отключениям света из-за вражеской атаки.

Мэр Броваров Игорь Сапожко рассказал больше об атаке на город и показал кадры пожара, который стал следствием ракетно-дронового обстрела.

Сегодня ночью на Украину летели дроны, баллистика и крылатые ракеты, позже появилось сообщение о взлете МиГ-31К, носителя "Кинжалов". Однако пока больше информации о последствиях не поступало.