У Києві ввели екстрені відключення світла, частина електротранспорту не курсує

Зранку у суботу, 14 березня, у Києві були застосовані екстрені відключення світла. Наразі графіки не діють, а також є проблеми з рухом електротранспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК .

"За наказом НЕК Укренерго введені екстрені відключення електроенергії. Графіки відключень при цьому не діють. Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, якщо вона у вас наразі є, щоб допомогти стабілізувати систему", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, у столиці на деяких ділянках тимчасово призупинив рух електротранспорт. Прично стала відсутність напруги в мережі через нічну атаку РФ. Детальніше, де наразі обмеження, можна подивитися на фото нижче.

Зазначимо, що росіяни протягом ночі кілька разів намагалися атакувати Київ балістикою. Також ворог обстріляв Київську область та інші регіони.

Окрім пошкоджених будинків, авто і не тільки, моніторингові канали зазначали, що ворог бив по енергетиці.