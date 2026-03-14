ua en ru
Сб, 14 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У Києві ввели екстрені відключення світла, частина електротранспорту не курсує

07:49 14.03.2026 Сб
2 хв
Графіки відключень знову не діють
aimg Едуард Ткач
У Києві ввели екстрені відключення світла, частина електротранспорту не курсує Фото: окрім відсутності світла, в столиці виникла проблема з електротранспортом (Віталій Носач, РБК-Україна)

Зранку у суботу, 14 березня, у Києві були застосовані екстрені відключення світла. Наразі графіки не діють, а також є проблеми з рухом електротранспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.

Читайте також: Проблеми з водою через знеструмлення: в яких районах Києва краще перевірити крани

"За наказом НЕК Укренерго введені екстрені відключення електроенергії. Графіки відключень при цьому не діють. Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, якщо вона у вас наразі є, щоб допомогти стабілізувати систему", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, у столиці на деяких ділянках тимчасово призупинив рух електротранспорт. Прично стала відсутність напруги в мережі через нічну атаку РФ. Детальніше, де наразі обмеження, можна подивитися на фото нижче.

Зазначимо, що росіяни протягом ночі кілька разів намагалися атакувати Київ балістикою. Також ворог обстріляв Київську область та інші регіони.

Окрім пошкоджених будинків, авто і не тільки, моніторингові канали зазначали, що ворог бив по енергетиці.

Як вирішити проблему з відключенням світла в Україні

Нагадаємо, днями генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко заявив, що будівництво розподіленої генерації - це буде найбільш стійке та стабільне рішення для України, щоб поліпшити стан енергосистеми в умовах атак РФ.

Також він зазначив, що до моменту нічної атаки РФ "Укренерго" прогнозувало відключення світла у всіх областях країни. Але говорилося, що відключення триватимуть лише 5 годин.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Новини
Аналітика
