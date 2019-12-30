Четверо военных специального назначения освобождены в результате обмена

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Они служили в Командовании Сил специальных операций

В результате обмена пленными между Киевом и оккупированными районами Донецкой и Луганской области, который состоялся 29 декабря, освобождены четверо украинских военных специального назначения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Командования Сил специальных операций.

Сейчас военных обследуют специалисты.

"В рамках выполнения договоренностей по обмену военнопленных, наконец вернулись из российского плена четверо Воинов специального назначения.

Состояние военнослужащих удовлетворительное, но впереди еще продолжается медицинское и психологическое обследование", - говорится в сообщении.

Как сообщил пресс-секретар ведомства Алексей Никифоров, из плена вернулись кавалер ордена Богдана Хмельницкого II и III степеней майор Сергей Иванчук и сержант Иван Деев с 8-го полка спецназначения, старшина Сергей Глондар и младший сержант Александр Кориньков с 3-го полка спецназначения.

Напомним, 29 декабря состоялся обмен пленными между Украиной и так называемыми "ЛДНР". Обмен прошел по формуле "123 на 76".

Украина будет продолжать переговоры о возвращении домой еще 300 человек. Как сказала представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская, вопрос будет обсуждаться в Минске.

Президент Владимир Зеленский, встретив освобожденных из плена ОРДЛО украинцев, дал короткий брифинг, в ходе которого, в частности, прокомментировал участие в обмене экс-"беркутовцев". Зеленский заявил, что отдал бы 100 экс-"беркутовцев" за одного украинца, удерживаемого в плену. Он также отметил, что обмен свидетельствует о том, что первая часть в нормандском формате выполнена.