В четверг в суд передадут ходатайство о мере пресечения водителю Hummer

Водителю вручено подозрение в совершении преступления по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса

В четверг, 26 июля, в суд передадут ходатайство об избрании меры пресечения водителю Hummer, который сбил в Киеве на пешеходном переходе девочку, в результате чего ребенок умер. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

Она отметила, что о проведении судебного заседания будет известно завтра.

"Мы завтра обращаемся в суд по этому вопросу. Поэтому завтра будет известно о судебном заседании. Подозрение парню вручили по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса. Санкция предусматривает от 3 до 5 лет лишения свободы", - сказала она.

Напомним, в Киеве на бульваре Леси Украинки вечером 24 июля автомобиль Hummer сбил девочку на пешеходном переходе, от полученных травм она скончалась в карете скорой помощи. После наезда водитель иномарки скрылся с места происшествия, однако патрульные его догнали и задержали.

Девочка переходила дорогу вместе с матерью на зеленый свет.

По предварительным данным, за рулем автомобиля Hummer находился гражданин России, 1995 года рождения, Кирилл Островский. По информации СМИ, Островский - бывший спортсмен, боксер, а теперь - директор, владелец и инвестор одной из местных фирм, Fit&Sweet.