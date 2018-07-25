У четвер до суду передадуть клопотання про запобіжний захід водію Hummer

Водію вручено підозру у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу

У четвер, 26 липня, до суду передадуть клопотання про обрання запобіжного заходу водію Hummer, який збив у Києві на пішохідному переході дівчинку, у результаті чого дитина померла. Про це у коментарі РБК-Україна розповіла прес-секретар столичної прокуратури Надія Максимець.

Вона зазначила, що про проведення судового засідання буде відомо завтра.

"Ми завтра звертаємось до суду з приводу цього питання. Тож завтра буде відомо про судове засідання. Підозру хлопцю вручено за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу. Санкція передбачає від 3 до 5 років позбавлення волі", - сказала вона.

Нагадаємо, у Києві на бульварі Лесі Українки ввечері 24 липня автомобіль Hummer збив дівчинку на пішохідному переході, від отриманих травм вона померла в кареті швидкої. Після наїзду водій іномарки втік з місця події, однак патрульні його наздогнали і затримали.

Дівчинка переходила дорогу разом з матір'ю на зелене світло.

За попередніми даними, за кермом автомобіля Hummer знаходився громадянин Росії, 1995 року народження, Кирило Островський. За інформацією ЗМІ, Островський - колишній спортсмен, боксер, а зараз - директор, власник та інвестор однієї з місцевих фірм, Fit&Sweet.