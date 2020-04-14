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У четвер Рада розгляне закон щодо протидії зловживанням нардепів по скасуванню законів

Новини » Політика     14.04.2020 - 19:09
У четвер Рада розгляне закон щодо протидії зловживанням нардепів по скасуванню законів
Фото: Євгенія Кравчук (facebook.com yevheniya.khudzik)

Кадрових питань Верховна рада 16 квітня не розглядатиме

Основним законопроектом в порядку денному на четвер буде законопроект №1043 "Проект Закону про внесення змін до регламенту Верховної ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури". Про це в коментарі РБК-Україна повідомила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Основний пункт порядку денному - законопроект змін до регламенту 1043. Сьогодні його схвалив регламентний комітет ВР", - заявила Кравчук.

Нардеп додала, що кадрових питань Верховна рада 16 квітня не розглядатиме.

Також, за її словами, до порядку денного можуть включити й інші законопроекти, які зачекались розгляду. Зокрема, Рада може розглянути законопроект про оборонні закупівлі в другому читанні.

Нагадаємо, глава Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що для якнайшвидшого розгляду законопроектів з великою кількістю поправок ВР треба прийняти проект закону №1043 щодо протидії зловживанням правами народних депутатів у ході законодавчої процедури.

Крім того, 31 березня депутати прийняли в першому читанні законопроект щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності. Цей документ повинен унеможливити повернення націоналізованого "ПриватБанку" олігарху Ігорю Коломойському.

Станом на 7 квітня до законопроекту про банки 2571-д до другого читання подали понад 16 тисяч правок.

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