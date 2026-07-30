Четвер без дощу? Синоптики дали прогноз погоди в Україні на сьогодні

Погода в Україні

30 липня погоду в Україні визначатиме антициклон з центром над Правобережжям, тому опади не очікуються.

Водноас прогнозується невелика хмарність.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с, на сході та північному сході країни вдень пориви 15-20 м/с.

Температура вдень 23-28°, на Закарпатті 30-33°.

Фото: якою буде погода в Україні 30 липня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні очікується невелика хмарність, без опадів

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 23-28°, у Києві 25-27°.