Четверг без дождя? Синоптики дали прогноз погоды в Украине на сегодня

В Украине сегодня, 30 июля, будет жаркая погода - местами прогреет до +33°. При этом дожди не ожидаются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
30 июля погоду в Украине определят антициклон с центром над Правобережьем, поэтому осадки не ожидаются.
Водноас прогнозируется небольшая облачность.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с, на востоке и северо-востоке страны днем порывы 15-20 м/с.
Температура днем 23-28 °, в Закарпатье 30-33 °.
Фото: какой будет погода в Украине 30 июля (инфографика РБК-Украина)
В Киеве и области сегодня ожидается небольшая облачность, без осадков
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура по области днем 23-28 °, в Киеве 25-27 °.
Напомним, ранее синоптики опровергли информацию о ночных заморозках в августе, назвав такие слухи недостоверными.
Также специалисты рассказали о том, стоит ли в ближайшее время ждать жару или засуху в Украине.