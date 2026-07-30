Четвер без дощу? Синоптики дали прогноз погоди в Україні на сьогодні

Стихія не застане зненацька! Слідкуй за змінами погоди з РБК-Україна у Google

В Україні сьогодні, 30 липня, буде спекотна погода - місцями прогріє до +33°. При цьому дощі не очікуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.