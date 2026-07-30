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Четвер без дощу? Синоптики дали прогноз погоди в Україні на сьогодні

07:00 30.07.2026 Чт
1 хв
Де прогріє до +33?
aimg Тетяна Степанова
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В Україні сьогодні, 30 липня, буде спекотна погода - місцями прогріє до +33°. При цьому дощі не очікуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

30 липня погоду в Україні визначатиме антициклон з центром над Правобережжям, тому опади не очікуються.

Водноас прогнозується невелика хмарність.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с, на сході та північному сході країни вдень пориви 15-20 м/с.

Температура вдень 23-28°, на Закарпатті 30-33°.

Четвер без дощу? Синоптики дали прогноз погоди в Україні на сьогодні

Фото: якою буде погода в Україні 30 липня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні очікується невелика хмарність, без опадів

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 23-28°, у Києві 25-27°.

Нагадаємо, раніше синоптики спростували інформацію про нічні заморозки в серпні, назвавши такі чутки недостовірними.

Також фахівці розповіли про те, чи варто найближчим часом очікувати спеку або посуху в Україні.

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