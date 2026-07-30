Четвер без дощу? Синоптики дали прогноз погоди в Україні на сьогодні
В Україні сьогодні, 30 липня, буде спекотна погода - місцями прогріє до +33°. При цьому дощі не очікуються.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
30 липня погоду в Україні визначатиме антициклон з центром над Правобережжям, тому опади не очікуються.
Водноас прогнозується невелика хмарність.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с, на сході та північному сході країни вдень пориви 15-20 м/с.
Температура вдень 23-28°, на Закарпатті 30-33°.
Фото: якою буде погода в Україні 30 липня (інфографіка РБК-Україна)
Погода у Києві
У Києві та області сьогодні очікується невелика хмарність, без опадів
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура по області вдень 23-28°, у Києві 25-27°.
Нагадаємо, раніше синоптики спростували інформацію про нічні заморозки в серпні, назвавши такі чутки недостовірними.
Також фахівці розповіли про те, чи варто найближчим часом очікувати спеку або посуху в Україні.