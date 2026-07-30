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Четверг без дождя? Синоптики дали прогноз погоды в Украине на сегодня

07:00 30.07.2026 Чт
1 мин
Где прогреет до +33?
aimg Татьяна Степанова
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В Украине сегодня, 30 июля, будет жаркая погода - местами прогреет до +33°. При этом дожди не ожидаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

30 июля погоду в Украине определят антициклон с центром над Правобережьем, поэтому осадки не ожидаются.

Водноас прогнозируется небольшая облачность.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с, на востоке и северо-востоке страны днем порывы 15-20 м/с.

Температура днем 23-28 °, в Закарпатье 30-33 °.

Четверг без дождя? Синоптики дали прогноз погоды в Украине на сегодня

Фото: какой будет погода в Украине 30 июля (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня ожидается небольшая облачность, без осадков

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 23-28 °, в Киеве 25-27 °.

Напомним, ранее синоптики опровергли информацию о ночных заморозках в августе, назвав такие слухи недостоверными.

Также специалисты рассказали о том, стоит ли в ближайшее время ждать жару или засуху в Украине.

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