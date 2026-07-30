Четверг без дождя? Синоптики дали прогноз погоды в Украине на сегодня

Стихия не застанет врасплох! Следи за изменениями погоды с РБК-Украина в Google

В Украине сегодня, 30 июля, будет жаркая погода - местами прогреет до +33°. При этом дожди не ожидаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.