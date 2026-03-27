ua en ru
Пт, 27 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В честь 250-летия США: на американских деньгах появится подпись Трампа

03:40 27.03.2026 Пт
2 мин
Первые купюры с подписью будут уже в июне
aimg Эдуард Ткач
Уже летом этого года на бумажных деньгах США появится подпись президента Дональда Трампа. Это будет первый случай, когда действующий президент подпишет американские деньги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, которое ссылается на Минфин США.

В новых банкнотах, выпущенных к 250-летию независимости США, впервые за 165 будет отсутствовать подпись казначея, хотя обычно на деньгах были подписи казначея и министра финансов. Для поступления новых купюр в банки, может понадобиться несколько недель.

Первые 100-долларовые купюры с подписью Трампа и главы Минфина США Скотта Бессент будут напечатаны в июне, а в следующие месяцы будут другие купюры. Для того чтобы новые купюры поступили в банки, может потребоваться несколько недель.

На данный момент Минфин продолжает выпускать банкноты с подписями бывшей главы министерства при Байдене - Джанет Йеллен, и казначейки - Линн Малербы.

Таким образом по Малерба станет последней среди казначеев, чьи подписи появлялись на федеральных денежных купюрах США с 1861 года, когда правительство США впервые выпустило их.

Действующий министр финансов США Скотт Бессент сказал, что этот шаг уместен в связи с 250-летием США, учитывая сильный экономический рост и финансовую стабильность в США во время второго срока Трампа.

"Нет более эффективного способа отметить исторические достижения нашей великой страны и президента Дональда Трампа, чем выпуск долларовых купюр с его именем, и вполне уместно, что эта историческая валюта будет выпущена к 250-летию со дня рождения президента", - сказал Бессент.

Reuters отмечает, что изменение подписи - это очередная попытка администрации Трампа и ее союзников разместить имя президента на зданиях, учреждениях, правительственных программах, военных кораблях и монетах.

Что еще известно о 250-летии США

Напомним, недель назад казначей США Брэндон Бич заявил, что США делают золотую монету с Трампом к 250-летию страны. В частности, комиссия по вопросам искусства единогласно одобрила дизайн.

Также в январе была информация, что Трамп намерен превратить празднование в масштабное спортивное шоу общенационального уровня. В планах включить специальные матчи, тематические выставки и тождественные события, а площадкой этого всего - может стать непосредственно Белый дом.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп долари
Новости
Зеленский раскрыл соотношение потерь в войне России против Украины
Аналитика
