ua ru
Нд, 19 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чеський медик-волонтер отримав поранення через російський обстріл на Донбасі

Новость на русском →
Неділя 19 березня 2023 12:36
Чеський медик-волонтер отримав поранення через російський обстріл на Донбасі Ілюстративне фото: чеський медик-волонтер отримав поранення через російський обстріл на Донбасі (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Медик-доброволець з Чехії отримав осколкові поранення через обстріл росіян на Донбасі. Волонтера мають перевезти до Чехії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку волонтерського проєкту Phoenix, до якого входить медик.

"Один із наших відважних медиків-добровольців на Донбасі зазнав осколкових поранень. Наразі його стан стабілізований, але ситуація важка і подальший розвиток подій неможливо передбачити. Ми робимо все від нас залежне, щоб він якнайшвидше повернувся на батьківщину", - сказано у повідомленні.

Зазначимо, що в рамках проєкту Phoenix чеські медики навчають військових надавати першу допомогу та самі транспортують поранених з фронту.

Чеський медик-волонтер отримав поранення через російський обстріл на Донбасі

Нагадаємо, нещодавно польський волонтер отримав поранення через російський обстріл.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чехія волонтери
NEWS
За добу ЗСУ знищили понад 710 росіян, 21 танк та 23 ББМ
За добу ЗСУ знищили понад 710 росіян, 21 танк та 23 ББМ
DAILY
Коли Україна вступить до Євросоюзу і які вимоги Брюсселя ще треба виконати
Дмитро Левицькийредактор ленты новостей Коли Україна вступить до Євросоюзу і які вимоги Брюсселя ще треба виконати