Польський волонтер отримав поранення через обстріл росіян, - посол
Громадянин Польщі, який займається волонтерством в Україні, отримав поранення внаслідок обстрілу російських окупантів.
Як повідомляє РБК-Україна , про це у коментарі PAP заявив посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький.
"Ми отримали інформацію про пораненого громадянина Республіки Польща. Йому надається медична допомога, і йому буде надано допомогу", - заявив він, не розкриваючи жодних інших подробиць.
Фото: авто польських волонтерів після обстрілу (twitter.com/Gerashchenko_en)
При цьому міністр канцелярії прем'єр-міністра Польщі Міхал Дворчик розповів, що постраждалого якнайшвидше буде відправлено до Польщі.
"Польського волонтера поранено під час російського обстрілу в Україні. Команда гуманітарно-медичної допомоги перебуває в постійному контакті з лікарями з лікарні, де поранений. Відповідно до рішення прем'єр-міністра Матеуша Моравецького, Пораненого якнайшвидше перевезуть до Польщі для подальшого лікування", - написав він.
Варто зауважити, що раніше радник голови МВС Антон Геращенко заявляв про те, що внаслідок обстрілу Часового Яру постраждали два польські волонтери.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни сьогодні, 18 березня, вдарили по Краматорську. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені.
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