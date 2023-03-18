ua ru
Сб, 18 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Польський волонтер отримав поранення через обстріл росіян, - посол

Новость на русском →
Субота 18 березня 2023 18:56
Польський волонтер отримав поранення через обстріл росіян, - посол Ілюстративне фото: польський волонтер отримав поранення через обстріл росіян (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Громадянин Польщі, який займається волонтерством в Україні, отримав поранення внаслідок обстрілу російських окупантів.

Як повідомляє РБК-Україна , про це у коментарі PAP заявив посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький.

"Ми отримали інформацію про пораненого громадянина Республіки Польща. Йому надається медична допомога, і йому буде надано допомогу", - заявив він, не розкриваючи жодних інших подробиць.

Польський волонтер отримав поранення через обстріл росіян, - посолФото: авто польських волонтерів після обстрілу (twitter.com/Gerashchenko_en)

При цьому міністр канцелярії прем'єр-міністра Польщі Міхал Дворчик розповів, що постраждалого якнайшвидше буде відправлено до Польщі.

"Польського волонтера поранено під час російського обстрілу в Україні. Команда гуманітарно-медичної допомоги перебуває в постійному контакті з лікарями з лікарні, де поранений. Відповідно до рішення прем'єр-міністра Матеуша Моравецького, Пораненого якнайшвидше перевезуть до Польщі для подальшого лікування", - написав він.

Варто зауважити, що раніше радник голови МВС Антон Геращенко заявляв про те, що внаслідок обстрілу Часового Яру постраждали два польські волонтери.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни сьогодні, 18 березня, вдарили по Краматорську. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща Донецька область волонтери Війна Росії проти України
NEWS
Шмигаль підтвердив кадрові перестановки у Кабміні
Шмигаль підтвердив кадрові перестановки у Кабміні
DAILY
Коли Україна вступить до Євросоюзу і які вимоги Брюсселя ще треба виконати
Дмитро Левицькийредактор ленты новостей Коли Україна вступить до Євросоюзу і які вимоги Брюсселя ще треба виконати