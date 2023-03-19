Чешский медик-волонтер получил ранение из-за российских обстрелов на Донбассе

Медик-добровольец из Чехии получил осколочное ранение из-за обстрела россиян на Донбассе. Волонтера должны перевезти в Чехию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу волонтерского проекта Phoenix, в который входит медик.

"Один из наших отважных медиков-добровольцев на Донбассе получил осколочные ранения. Сейчас его состояние стабилизировано, но ситуация тяжелая и дальнейшее развитие событий невозможно предсказать. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы как можно скорее вернуть его на родину", - сказано в сообщении.

Отметим, что в рамках проекта Phoenix чешские медики обучают военных оказывать первую помощь и сами транспортируют раненых с фронта.

Напомним, недавно польский волонтер получил ранение из-за российских обстрелов.

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