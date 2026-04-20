Чешская инициатива по боеприпасам для ВСУ столкнулась с проблемой, - СМИ

Редактор Hospodarske noviny и эксперт по ЕС Ондрей Гоуска заявил, что Украина уже получила значительную часть боеприпасов благодаря чешской инициативе, однако сейчас проект столкнулся с острой нехваткой финансирования.

Украина получила значительную часть боеприпасов

Чешская инициатива сыграла ключевую роль в обеспечении Украины вооружением, а сама Чехия получила заметное дипломатическое признание.

На фоне войны против России этот механизм стал важным элементом европейской безопасности.

По словам Гоуски, за время работы инициативы Украина получила почти два миллиона крупнокалиберных боеприпасов.

Вместе с беспилотниками они остаются одним из основных ресурсов на фронте. Вклад проекта оценивается примерно в 45% всех поставок, а по 155-мм снарядам — более половины.

Проект признан, но денег не хватает

Несмотря на эффективность, инициатива испытывает серьезный финансовый дефицит.

В настоящее время средств хватает менее чем на половину необходимых поставок.

После выборов правительство Андрея Бабиша решило продолжить участие в проекте, но без увеличения финансирования.

При этом президент Украины Владимир Зеленский ранее называл инициативу необходимой и эффективной.

Поддержка союзников снижается

Объем военной помощи Чехии в последнее время уменьшился, что подтверждают данные международных аналитиков. Одновременно снизилось и финансирование со стороны партнеров.

Ключевые участники — Германия, Нидерланды и Дания — стали менее активно вкладываться в проект.

Среди причин называют экономические трудности, последствия других конфликтов и снижение заинтересованности в финансировании через Чехию.