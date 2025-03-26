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Українська армія отримала на озброєння "Хижого птаха": що відомо

Середа 26 березня 2025 12:54
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Українська армія отримала на озброєння "Хижого птаха": що відомо Фото: Міноборони допустило у боях український безпілотник (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Міноборони України схвалило використання безпілотного авіаційного комплексу "Хижий птах" у бойових діях. Цей новітній український БПАК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Міністерство оборони України офіційно допустило до використання в підрозділах Сил оборони новітній безпілотний авіаційний комплекс (БПАК) вітчизняного виробництва "Хижий птах".

Інженери створили цей комплекс із врахуванням досвіду бойових дій та ефективності безпілотників у знищенні ворожої техніки та укріплень.

"Хижий птах" вже продемонстрував свою високу ефективність у бою, знищуючи бронетехніку, укріплені вогневі позиції противника, а також маючи підвищену стійкість до впливу ворожого радіоелектронного боротьби (РЕБ).

Коптери цього комплексу оснащені бойовим навантаженням, здатним уражати важку техніку, таку як танки, бронетранспортери та самохідні артилерійські установки, а також знищувати укріплені бліндажі.

"Хижі птахи" успішно виконують завдання в різних погодних умовах, працюючи як вдень, так і вночі, що робить їх незамінними в умовах інтенсивних бойових дій.

Нагадаємо, що у жовтні прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що до кінця 2024 року в Україні планується виробництво 1,5 мільйона дронів.

Міністр оборони Рустем Умєров також зазначив, що на 2025 рік країна ставить за мету виготовити ще кілька мільйонів безпілотників, щоб не допустити домінування Росії у цій сфері.

Крім того, президент Володимир Зеленський підкреслив, що забезпечення Збройних Сил дронами є стратегічним пріоритетом для держави.

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