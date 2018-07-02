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Чешские сенаторы призывают Путина освободить Сенцова

НовостиОбщество    02.07.2018 - 19:46
Фото: Олег Сенцов (zk.dsns.gov.уа)
Фото: Олег Сенцов (zk.dsns.gov.уа)

Они написали ему письмо

Ведущие чешские сенаторы написали письмо президенту Российской Федерации (РФ) Владимиру Путину с призывом освободить незаконно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом в Twitter сообщило посольство Украины в Чехии.

"Каждая исправлена несправедливость, которую государство причинило любому гражданину, снижает будущее напряжение и способствует выздоровлению общества. Поэтому освобождение Сенцова станет своего рода лекарством и для вашей страны", - цитирует посольство текст письма чешских сенаторов.

 

Напомним, ранее сообщалось, что адвокат удерживаемого в России украинского политзаключенного Олега Сенцова Дмитрий Динзе заявил, что сейчас к власти России есть два прошения о помиловании Сенцова.

Также добавим, что 28 июня 2018 года Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что украинский режиссер Олег Сенцов, который 46 дней голодает в российской колонии, находится в "удовлетворительном" состоянии.

Напомним, что Комитет ПАСЕ поддержал резолюцию по освобождению украинских политзаключенных в РФ.

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Теги публикации: Олег Сенцов, Чехия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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