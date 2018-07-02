Чешские сенаторы призывают Путина освободить Сенцова

Они написали ему письмо

Ведущие чешские сенаторы написали письмо президенту Российской Федерации (РФ) Владимиру Путину с призывом освободить незаконно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом в Twitter сообщило посольство Украины в Чехии.

"Каждая исправлена несправедливость, которую государство причинило любому гражданину, снижает будущее напряжение и способствует выздоровлению общества. Поэтому освобождение Сенцова станет своего рода лекарством и для вашей страны", - цитирует посольство текст письма чешских сенаторов.

Ведущие чешские сенаторы написали письмо Путину с призывом #FreeSentsov

"Каждая исправлена несправедливость, которую государство причинила любому гражданину, снижает будущую напряжение и способствует выздоровлению общества. Поэтому освобождение #Sentsov станет своего рода лекарством и для вашей страны pic.twitter.com/7fb5uSrobp — UKR Embassy in CZE (@UKRinCZE) July 2, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что адвокат удерживаемого в России украинского политзаключенного Олега Сенцова Дмитрий Динзе заявил, что сейчас к власти России есть два прошения о помиловании Сенцова.

Также добавим, что 28 июня 2018 года Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что украинский режиссер Олег Сенцов, который 46 дней голодает в российской колонии, находится в "удовлетворительном" состоянии.

Напомним, что Комитет ПАСЕ поддержал резолюцию по освобождению украинских политзаключенных в РФ.