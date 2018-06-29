До російської влади надійшло два прохання про помилування Сенцова, - адвокат

Одне з прохань надійшло з Європи

Адвокат утримуваного в Росії українського політв'язня Олега Сенцова Дмитро Дінзе заявив, що наразі до влади Росії є два прохання про помилування Сенцова, передає "Громадське".

Однак, він не став розкривати особи прохачів.

"Щонайменше два прохання про помилування надійшло, я не буду озвучувати від кого, як і чому. Мені цю інформацію довели (на анонімних умовах, - ред.). Я вважаю, що повинні будуть озвучити ті люди, які це зробили. Офіційно одне з прохань про помилування надійшло з Європи. І тут одне місцеве прохання про помилування. Нехай люди самі озвучують, я не можу озвучити", - повідомив адвокат.

Захисник зазначив, що юридично про помилування не обов'язково повинна просити сім'я. За його словами, це може бути певна людина, якій не байдужа доля Сенцова.

"Це можуть бути відповідно і люди з-за кордону, і посадові особи. Обмежень за клопотанням про помилування немає", - підкреслив Дінзе.

Крім того, адвокат підтвердив, що Сенцов знаходиться в медсанчастині, і його стан стабільний.

"Я можу сказати, що як мені відомо, він зараз знаходиться в стані стабільному, він все так же знаходиться в медичній частині і, відповідно, загрози його станом поки немає. Що буде завтра і далі, звичайно, невідомо, тому що, як сказали лікарі, криза може настати в будь-який момент", - додав Дінзе.

Нагадаємо, раніше Уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денисова заявила, що документального підтвердження російського громадянства утримуваного в Росії політв'язня Олега Сенцова не існує.