Чеські сенатори закликають Путіна звільнити Сенцова

Вони написали йому листа

Провідні чеські сенатори написали листа президенту Російської Федерації (РФ) Володимиру Путіну із закликом звільнити незаконно ув’язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова. Про це у Twitter повідомило посольство України в Чехії.

"Кожна виправлена несправедливість, яку держава заподіяла будь-якому громадянинові, знижує майбутню напругу і сприяє одужанню суспільства. Тому звільнення Сенцова стане свого роду ліками і для вашої країни", - цитує посольство текст листа чеських сенаторів.

Провідні чеські сенатори написали листа Путіну із закликом #FreeSentsov:

"Кожна виправлена несправедливість, яку держава заподіяла будь-якому громадянинові, знижує майбутню напругу і сприяє одужанню суспільства. Тому звільнення #Sentsov стане свого роду ліками і для вашої країни pic.twitter.com/7fb5uSrobp — UKR Embassy in CZE (@UKRinCZE) July 2, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що адвокат утримуваного в Росії українського політв'язня Олега Сенцова Дмитро Дінзе заявив, що наразі до влади Росії є два прохання про помилування Сенцова.

Також додамо, що 28 чевня 2018 року Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова заявила, що український режисер Олег Сенцов, який 46 днів голодує в російській колонії, перебуває у "задовільному" стані.

Нагадаємо, що Комітет ПАРЄ підтримав резолюцію щодо звільнення українських політв‘язнів у РФ.