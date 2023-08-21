На черзі Taurus? У Бундестазі привітали рішення щодо передачі Україні F-16

"Я дуже рада, що Данія і Нідерланди пообіцяли це (винищувачі F-16 - ред.) Україні", - сказала голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн.

Вона повторила свій заклик до якнайшвидшого ухвалення німецьким урядом рішення про поставку Україні далекобійних крилатих ракет Taurus.

За її словами, те, що Нідерланди та Данія вирішили поставити Україні винищувачі спростовує побоювання щодо того, що Київ може використати західну зброю для атак по території РФ.

"Очевидно, що немає жодних ознак того, що Україна зможе атакувати російську територію", - сказала вона.

Штрак-Ціммерманн додала, що для німецького уряду це має бути достатньою причиною, щоб дати зелене світло на постачання Україні ракет Taurus вже зараз.

"У нас достатньо крилатих ракет Taurus. Ми можемо поставити деякі з них. Вони готові до застосування", - сказала вона.

Голова оборонного комітету Бундестагу вважає, що ракети можуть бути використані для порушення і знищення російських маршрутів постачання у війні проти України.

F-16 для України

Нещодавно США схвалили передачу Україні винищувачів F-16 з Данії та Нідерландів після завершення навчання пілотів.

Вже відомо, що Нідерланди нададуть Україні 42 винищувача, а Данія - ще 19.

Ракети Taurus

ЗМІ повідомляли, що Україна офіційно запросила у Німеччини ракети Taurus, але Берлін не зважився на передачу.

Нещодавно німецькі журналісти писали, що у німецькому уряді та парламенті зростає підтримка передачі Україні ракет Taurus.

При цьому, за інформацією видання Spiegel, німецький канцлер Олаф Шольц хоче внести технічні модифікації в ракети, щоб унеможливити удари ЗСУ по території Росії, але це не стосується території окупованого Криму.

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