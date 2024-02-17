В черзі понад 3 тисячі фур: ДПСУ розповіла про ситуацію на кордоні з Польщею

Як нагадав речник ДПСУ, вчора, польські протестувальники також почали блокувати напрямок пункту пропуску "Краківець".

"Станом на ранок сьогодні, в чергах по той бік кордону, в напрямку нашої держави, в сукупності по цих шести напрямкам, перебуває десь 3300 вантажних транспортів", - розповів Демченко.

За його словами, також є тисячі одиниць фур, які перебувають в черзі на виїзд з України. Але в цьому випадку, водіям не потрібно фізично перебувати на кордоні й завдяки "єЧерга" вони можуть знаходитись в більш комфортних місцях, очікуючи на перетин кордону.

Найбільша черга, як розповів речник, на пункті пропуску "Краківець" - близько 1600 вантажівок, а також по напрямку пункту пропуску "Ягодин" - близько 550 вантажівок.

"Шегині"

За минулу добу кордон перетнули 45 вантажівок, 25 з яких рухались в бік України. Фактично кордон в бік нашої країни перетинала одна вантажівка на годину.

"Ягодин"

За добу перетнули 140 вантажівок з яких 108 в бік України.

"Краківець"

"По "Краківцю" побачимо трохи пізніше (інтенсивність перетину кордону, - ред.), вчора ще значна кількість вантажних транспортів могла перетнути кордон. Крім того, була певна кількість вантажних транспортів, які перебувала за протестувальниками. Тому про інтенсивність руху зможемо говорити вже завтра (18 лютого, - ред.), коли побачимо статистику за сьогоднішній день", - пояснив Демченко.

Блокада українського кордону

6 листопада 2023 року польські перевізники розпочали страйки на кордоні з Україною. Польські протестувальники вимагали повернути систему пропусків для українських перевізників.

У січні польський уряд підписав угоду з перевізниками, щоб розблокувати кордон з Україною. В рамках угоди сторони домовилися призупинити протести на під'їздах до трьох пунктів пропуску на кордоні до 1 березня.

Наприкінці січні Європейська комісія рекомендувала продовжити скасування імпортних мит для сільськогосподарських товарів з України на 2024 рік. Польські фермери відразу заявили, що не підтримують цього рішення, і анонсували страйки.

Станом на ранок 16 лютого було заблоковано п'ять пунктів пропуску - "Ягодин", "Рава-Руська", "Шегині", "Устилуг" та "Угринів". Втім пізніше протестувальники заблокували й шостий пункт пропуску - "Краківець".