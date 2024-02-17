В очереди более 3 тысяч фур: ГПСУ рассказала о ситуации на границе с Польшей

Как напомнил спикер ГПСУ, вчера, польские протестующие также начали блокировать направление пункта пропуска "Краковец".

"По состоянию на утро, сегодня, в очередях по ту сторону границы, в направлении нашего государства, в совокупности по этим шести направлениям, находится где-то 3300 грузовых транспортов", - рассказал Демченко.

По его словам, также есть тысячи единиц фур, которые находятся в очереди на выезд из Украины. Но в этом случае, водителям не нужно физически находиться на границе и благодаря "єЧерга" они могут находиться в более комфортных местах, ожидая пересечения границы.

Самая большая очередь, как рассказал спикер, на пункте пропуска "Краковец" - около 1600 грузовиков, а также по направлению пункта пропуска "Ягодин" - около 550 грузовиков.

"Шегини"

За минувшие сутки границу пересекли 45 грузовиков, 25 из которых двигались в сторону Украины. Фактически границу в сторону нашей страны пересекал один грузовик в час.

"Ягодин"

За сутки пересекли 140 грузовиков из которых 108 в сторону Украины.

"Краковец"

"По "Краковцу" увидим чуть позже (интенсивность пересечения границы, - ред.), вчера еще значительное количество грузовых транспортов могло пересечь границу. Кроме того, было определенное количество грузовых транспортов, которые находились за протестующими. Поэтому об интенсивности движения сможем говорить уже завтра (18 февраля, - ред.), когда увидим статистику за сегодняшний день", - пояснил Демченко.

Блокада украинской границы

6 ноября 2023 года польские перевозчики начали забастовки на границе с Украиной. Польские протестующие требовали вернуть систему пропусков для украинских перевозчиков.

В январе польское правительство подписало соглашение с перевозчиками, чтобы разблокировать границу с Украиной. В рамках соглашения стороны договорились приостановить протесты на подъездах к трем пунктам пропуска на границе до 1 марта.

В конце январе Европейская комиссия рекомендовала продлить отмену импортных пошлин для сельскохозяйственных товаров из Украины на 2024 год. Польские фермеры сразу заявили, что не поддерживают это решение, и анонсировали забастовки.

По состоянию на утро 16 февраля были заблокированы пять пунктов пропуска - "Ягодин", "Рава-Русская", "Шегини", "Устилуг" и "Угринов". Впрочем, позже протестующие заблокировали и шестой пункт пропуска - "Краковец".