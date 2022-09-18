Как червячок на рыболовном крючке. Маляр рассказала о задачах "хороших россиян"

"Хороших россиян" используют против украинского народа. Из-за них Россия может продвигать "оправдание" войны, а Запад - не вводить санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Украины Анну Маляр .

Она отметила, что Россия ведет войну против Украины всеми возможными методами и инструментами.

"Пропагандистское оружие так же поражает как ракеты и используются они параллельно - усиливая друг друга", - написала она.

Так, например, Минобороны просит не обнародовать публично помощь, которую люди привозят в больницу и не показывали фото самого госпиталя, поскольку у россиян есть их координаты. По ее словам, для оккупантов важно не просто попасть ракетой, а нанести одновременно еще и пропагандистский удар.

"Поэтому все, чем мы публично хвастаемся с координатами и точными названиями, становится их мишенью, в которую можно одновременно попасть двумя видами оружия - ракетой и пропагандой", - добавила Маляр.

Заместитель министра обороны отметила, что таким же пропагандистским оружием являются и "хорошие россияне". На самом деле они могут быть хорошими, но их однозначно используют против украинцев. По словам Маляр, они являются наживкой - как червячок на рыболовном крючке.

"Какая от них польза авторитарному российскому режиму? Огромная! Ведь если они есть, то режим уже не такой как и авторитарный. Уже для противников санкций и признания России страной-террористом есть хороший аргумент - там же есть известные люди, лидеры мнений, давайте из-за них менять Россию и россиян", - написала Маляр.

Она добавила, что из-за "хороших" россиян потом запустят и оправдание войне.

Маляр отметила, что "хорошие" россияне нужны не в украинском информационном поле, а в российском, чтобы достучаться до своих сограждан.

Информационной задачей украинцев является сохранение своего информационного поля от российской информационной экспансии. Она добавила, что после полугода войны украинцы уже не "ловят" на фейки.

Так, россияне даже в сотрудничестве с некоторыми украинскими политическими силами не могут никак раскрутить провокацию о конфликтах в военно-политическом руководстве.

"На прошлой неделе снова запускали эту кампанию, снова стравливали Банковую и Главкома, чтобы ослабить наши центры принятия решений, но кроме трех "блоггеров", двух "экспертов" и одного "лидера мнений" - никто в эту информационную грязь не влез. Потому что наши люди уже хорошо научились различать, какая именно информация подрывает государство во время войны", - добавила Маляр.