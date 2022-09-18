Як черв'ячок на риболовному гачку. Маляр розповіла про завдання "хороших росіян"
"Хорощих росіян" використовують проти українського народу. Через них Росія може просувати "виправдання" війни, а Захід - не вводити санкції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони України Ганну Маляр.
Вона зазначила, що Росія веде війну проти України всіма можливими методами та інструментами.
"Пропагандистська зброя так само вражає як ракети і використовуються вони паралельно - підсилюючи одна одну", - написала вона.
Так, наприклад, Міноборони просить не оприлюднювати публічно допомогу, яку люди привозять у лікарню і не показували фото самого шпиталя, оскільки росіяни мають їхні координати. За її словами, для окупавнтів важливо не просто влучити ракетою, а завдати одночасно ще й пропагандистський удар.
"Тому все, чим ми публічно вихваляємось з координатами і точними назвами, стає їхньою мішенню, в яку можна одночасно влучити двома видами зброї - ракетою та пропагандою", - додала Маляр.
Заступниця міністра оборони зазначила, що такою самою пропагандистською зброєю є і "хороші росіяни". Насправді, вони можуть бути хорошими, але їх одвозначно використають проти українців. За словами Маляр, вони є наживкою - як черв'ячок на риболовному гачку.
"Яка з них користь авторитарному російському режиму? Величезна! Бо коли вони є, то режим вже не такий ніби й авторитарний. Вже для противників санкцій і визнання Росії країною-терористом є гарний аргумент - там же є притомні відомі люди, лідери думок, давайте через них змінювати Росію і росіян", - написала Маляр.
Вона додала, що через "хороших" росіян потім запустять і виправдання війні.
Маляр зазначила, що "хороші" росіяни потрібні не в українському інформаційному полі, а в російському, аби достукуватися до своїх співгромадян.
Інформаційною задачею українців є збереження свого інформаційне поле від російської інформаційної експансії. Вона додала, що за півроку війни українці вже не "ловлять" на фейки.
Так, росіяни навіть у співпраці з деякими українськими політичними силами не можуть ніяк розкрутити провокацію про конфлікти у військово-політичному керівництві.
"Минулого тижня знову запускали цю кампанію, знову стравлювали Банкову і Главкома, щоб ослабити наші центри прийняття рішень, але крім трьох "блогерів", двох "експертів" та одного "лідера думок" - ніхто у це інформаційне багно не вліз. Бо наші люди вже добре навчились розрізняти яка саме інформація підриває державу під час війни", - додала Маляр.
Нагадаємо, в РФ також поширюють фейк про нібито плани ЗСУ після звільнення Харківської області наступати на територію Росії. Така пропаганда направлена на маніпулювання свідомістю громадян країни.
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