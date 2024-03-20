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Червоноград, Павлоград і Бровари перейменують. У Раді визначилися з новими назвами

Архівне фото: У Раді визначилися з новими назвами для Павлограда і Броварів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

В Україні найближчим часом перейменують низку міст і сіл у різних областях України. Серед іншого нові назви отримають Бровари, Павлоград і Червоноград.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника голови Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Романа Лозинського.

За його словами, п'ять міст і 104 села/селища буде перейменовано в рамках процедури деколонізації.

Серед іншого, плануються такі перейменування:

  • Червоноград - Шептицький;
  • Південне - Порт-Аненталь;
  • Павлоград - Матвіїв;
  • Синельникове - Ріднопілля;
  • Бровари - Броварі.

Варто зазначити, що це рішення не остаточне. За нього ще повинні будуть проголосувати депутати Верховної ради. 

Деколонізація України

У квітні минулого року президент Володимир Зеленський підписав закон "Про географічні назви" щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України.

Вже 27 липня 2023 року цей закон набув чинності. Він спрямований на протидію російській імперській пропаганді.

Український інститут національної пам’яті пропонує змінити назви 183 населених пунктів в Україні, які підпадають під дію закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії".

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