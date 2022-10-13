Червоний Хрест має тиснути на РФ, щоб отримати доступ до полонених, - Зеленський

"Не можемо ми, українці, битися за те, щоб Червоний Хрест знайшов можливість. Червоний Хрест повинен битися, тому що це їхня робота, тому що вони отримують за це гроші, тому що на них дивиться весь світ. Вони повинні тиснути на Росію, щоб туди (до місць утримання полонених - ред.) доїхати", - сказав він.

Зеленський додав, що умови утримання цивільних і військових полонених на підконтрольних РФ територіях - це пріоритетне гуманітарне питання. Це стало очевидним для всього світу після теракту в колоні в Оленівці, під час якогозагинули понад 50 військовополонених.

"І тут головне питання - доступ Червоного Хреста. Я хотів би звернутися до вас і на вашому поважному майданчику звернутися до представників і керівництва Червоного Хреста: вони повинні мати доступ до полонених", - сказав президент.

При цьому Зеленський зазначив, що Червоний Хрест не демонструє ефективності в питанні доступу до полонених із самого початку російської агресії проти України у 2014 році.

"Це триває ще з початку окупації нашого Криму й Донбасу - доступу до наших полонених не було. Червоний Хрест не може туди доїхати. Це відбувається вісім років. А зараз, коли тисячі наших полонених після повномасштабного вторгнення перебувають на тимчасово окупованих частинах Донбасу, де їх катують - ми це знаємо - і чого тільки з ними не роблять, доступу у Червоного Хреста також немає", - сказав він.

Зеленський додав, що Червоний Хрест має активніше тиснути на російську владу, зокрема і в публічному просторі, задля отримання доступу до всіх полонених.

"Я не бачу їхніх постійних виступів у медіа, тиску на Росію, виступів у Генасамблеї ООН. Я не бачу цього медійного, інформаційного, будь-якого тиску", - сказав президент.