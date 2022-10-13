Красный Крест должен давить на РФ, чтобы получить доступ к пленным, - Зеленский

"Не можем мы, украинцы, драться за то, чтобы Красный Крест нашел возможность. Красный Крест должен драться, потому что это их работа, потому что они получают за это деньги, потому что на них смотрит весь мир. Они должны давить на Россию, чтобы туда (до мест содержания пленных - ред.) доехать", - сказал он.

Зеленский добавил, что условия содержания гражданских и военных пленных на подконтрольных РФ территориях - это приоритетный гуманитарный вопрос. Это стало очевидным для всего мира после теракта в колонии в Еленовке, во время которого погибли более 50 военнопленных.

"И здесь главный вопрос - доступ Красного Креста. Я хотел бы обратиться к вам и на вашей уважаемой площадке обратиться к представителям и руководству Красного Креста: они должны иметь доступ к пленным", - сказал президент.

При этом Зеленский отметил, что Красный Крест не демонстрирует эффективность в вопросе доступа к пленным с самого начала российской агрессии против Украины в 2014 году.

Это продолжается еще с начала оккупации нашего Крыма и Донбасса - доступа к нашим пленным не было. Красный Крест не может туда доехать. Это происходит восемь лет. А сейчас, когда тысячи наших пленных после полномасштабного вторжения находятся на временно оккупированных частях Донбасса, где их пытают - мы это знаем - и чего только с ними не делают, доступа у Красного Креста тоже нет", - сказал он.

Зеленский добавил, что Красный Крест должен активнее оказывать давление на российские власти, в том числе и в публичном пространстве, для получения доступа ко всем пленным.

"Я не вижу их постоянных выступлений в медиа, давления на Россию, выступлений в Генассамблее ООН. Я не вижу этого медийного, информационного, какого-либо давления", - сказал президент.