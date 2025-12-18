Червона помада і блискуча максісукня: "лук" зірки "Холостяка", який варто повторити

Який "лук" вибрала зірка "Холостяка"

Сукня з wow-ефектом

Для святкової фотосесії модель вибрала чорну сукню довжини максі з обтислим силуетом.

Головною особливістю крою став високий розріз до стегна, який підкреслив стрункі ноги та надав образу сміливості.

Верхня частина виконана в стилі американської пройми або, як її ще називають комір-халтер, який залишає відкритими плечі та спину.

Тканина сукні прикрашена дрібними кристалами, що делікатно відблискують у світлі святкових гірлянд, створюючи ефект вишуканого мерехтіння.

Віка Крилас показала образ на Новий рік 2026 (фото: instagram.com/vika.krylas)

Взуття та аксесуари

Образ завершили класичні чорні човники на високих підборах. Родзинкою стали масивні квадратні пряжки, інкрустовані великим камінням, що перегукуються з блиском сукні.

Завдяки активному декору Вікторія відмовилася від масивних прикрас на шиї, залишивши акцент на природній красі та відкритих плечах, що робить образ витонченим і стриманим одночасно.

Віка Крилас (фото: instagram.com/vika.krylas)

Б'юті-образ

Для святкового виходу Вікторія обрала класичний новорічний макіяж із червоними губами та ідеальним тоном шкіри.

Волосся укладене об'ємними локонами з підкрученими всередину кінчиками в стилі "старого Голлівуду", що додає образу елегантності та завершеності.

Як повторити образ вдома

Стилісти радять для святкових виходів обирати сукні з вау-ефектом: темні, до підлоги, з високим розрізом і відкритою спиною. Блиск має бути помірним - дрібні кристали або паєтки мають шляхетніший вигляд, ніж великі декоративні елементи.

Червона помада стане безпрограшним акцентом для чорної вечірньої сукні, а туфлі з декоративними деталями, як-от каміння або пряжки, допоможуть завершити ансамбль.

Вікторія Крилас показала, що навіть лаконічна чорна сукня може стати головним хітом святкового вечора, якщо правильно підібрати деталі та аксесуари.

Її образ демонструє баланс між розкішшю і стриманістю, що робить його ідеальним варіантом для новорічної ночі.

Віка з "Холостяка" показала сміливий образ (фото: instagram.com/vika.krylas)