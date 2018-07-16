Под Черновцами столкнулись 9 авто

В результате ДТП под Черновцами перекрывали движение

Под Черновцами вчера, 15 июля 2018 года, столкнулись девять автомобилей. Об этом говорится в сообщении на сайте облуправления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Черновицкой области.

Как отмечается, ДТП под Черновцами произошло на автодороге между облцентом и селом Магала, где столкнулись 7 легковых и 2 грузовых авто.

Из-за аварии грузовики оказались зажатыми между дорожными отбойниками, что стало причиной перекрытия движения на указанном участке.

Фото: ДТП под Черновцами (cv.dsns.gov.ua)

К ликвидации последствий аварии привлекались сотрудники ГСЧС, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черновцах столкнулись четыре легковых автомобиля и два грузовика.