Под Черновцами столкнулись 9 авто

Новости Происшествия 16.07.2018 - 14:10
Фото: ДТП под Черновцами (cv.dsns.gov.ua)
Фото: ДТП под Черновцами (cv.dsns.gov.ua)

В результате ДТП под Черновцами перекрывали движение

Под Черновцами вчера, 15 июля 2018 года, столкнулись девять автомобилей. Об этом говорится в сообщении на сайте облуправления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Черновицкой области.

Как отмечается, ДТП под Черновцами произошло на автодороге между облцентом и селом Магала, где столкнулись 7 легковых и 2 грузовых авто.

Из-за аварии грузовики оказались зажатыми между дорожными отбойниками, что стало причиной перекрытия движения на указанном участке.

Под Черновцами столкнулись 9 авто
Под Черновцами столкнулись 9 авто
Под Черновцами столкнулись 9 авто
Под Черновцами столкнулись 9 авто
Под Черновцами столкнулись 9 авто
Под Черновцами столкнулись 9 авто
Под Черновцами столкнулись 9 авто

Фото: ДТП под Черновцами (cv.dsns.gov.ua)

К ликвидации последствий аварии привлекались сотрудники ГСЧС, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черновцах столкнулись четыре легковых автомобиля и два грузовика.

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Теги:  ДТП,  Черновцы,  ГСЧС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС