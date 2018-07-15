У Чернівцях зіштовхнулися чотири легкові автомобілі та дві вантажівки

Постраждалих внаслідок ДТП немає

У Чернівцях тимчасово обмежили рух транспорту через об’їзну дорогу через масштабну дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася поблизу Чернівців. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Чернівців Олексій Каспрук.

За його словами, зіштовхнулися чотири легкові автомобілі та дві вантажівки. Він зазначив, що постраждалих внаслідок ДТП немає.

"Бажано користуватись в’їздом у місто через старий міст", - повідомив Каспрук.

Як повідомляє "Молодий Буковинець", ДТП трапилася у межах населеного пункту Магала.

Нагадаємо, 13 липня у Перечині Закарпатської області п'яний чиновник влаштував дорожньо-транспортну пригоду (ДТП), в результаті якої загинула жінка.

Аварію влаштував голова Перечинської районної державної адміністрації (РДА) Віктор Олефір, який на момент ДТП за висновком Закарпатського обласного наркологічного диспансеру перебував в стані алкогольного сп'яніння.

За даними поліції, позашляховик під його керуванням збив двох жінок, одна з яких загинула на місці.