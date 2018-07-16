Під Чернівцями зіштовхнулися 9 авто

Внаслідок ДТП під Чернівцями перекривали рух

Під Чернівцями вчора, 15 липня 2018 року, зіштовхнулися дев'ять автомобілів. Про це йдеться у повідомленні на сайті облуправління Держслужби України з надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області.

Як зазначається, ДТП під Чернівцями сталася на автодорозі між облцентом та селом Магала, де зіштовхнулися 7 легкових та 2 вантажних авто.

Через аварію вантажівки опинилися затиснутими між дорожними відбійниками, що спричинило перекриття руху на вказаній ділянці.

Фото: ДТП під Чернівцями (cv.dsns.gov.ua)

До ліквідації наслідків аварії залучалися співробітники ДСНС, обставини події встановлюються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Чернівцях зіштовхнулися чотири легкові автомобілі та дві вантажівки.