Під Чернівцями зіштовхнулися 9 авто

Новини Надзвичайні події 16.07.2018 - 14:10
Фото: ДТП під Чернівцями (cv.dsns.gov.ua)
Фото: ДТП під Чернівцями (cv.dsns.gov.ua)

Внаслідок ДТП під Чернівцями перекривали рух

Під Чернівцями вчора, 15 липня 2018 року, зіштовхнулися дев'ять автомобілів. Про це йдеться у повідомленні на сайті облуправління Держслужби України з надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області.

Як зазначається, ДТП під Чернівцями сталася на автодорозі між облцентом та селом Магала, де зіштовхнулися 7 легкових та 2 вантажних авто.

Через аварію вантажівки опинилися затиснутими між дорожними відбійниками, що спричинило перекриття руху на вказаній ділянці.

Під Чернівцями зіштовхнулися 9 авто
Під Чернівцями зіштовхнулися 9 авто
Під Чернівцями зіштовхнулися 9 авто
Під Чернівцями зіштовхнулися 9 авто
Під Чернівцями зіштовхнулися 9 авто
Під Чернівцями зіштовхнулися 9 авто
Під Чернівцями зіштовхнулися 9 авто
 

Фото: ДТП під Чернівцями (cv.dsns.gov.ua)

До ліквідації наслідків аварії залучалися співробітники ДСНС, обставини події встановлюються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Чернівцях зіштовхнулися чотири легкові автомобілі та дві вантажівки.

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Теги:  ДТП,  Чернівці,  ДСНС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС