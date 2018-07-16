Під Чернівцями зіштовхнулися 9 авто
Внаслідок ДТП під Чернівцями перекривали рух
Під Чернівцями вчора, 15 липня 2018 року, зіштовхнулися дев'ять автомобілів. Про це йдеться у повідомленні на сайті облуправління Держслужби України з надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області.
Як зазначається, ДТП під Чернівцями сталася на автодорозі між облцентом та селом Магала, де зіштовхнулися 7 легкових та 2 вантажних авто.
Через аварію вантажівки опинилися затиснутими між дорожними відбійниками, що спричинило перекриття руху на вказаній ділянці.
Фото: ДТП під Чернівцями (cv.dsns.gov.ua)
До ліквідації наслідків аварії залучалися співробітники ДСНС, обставини події встановлюються.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Чернівцях зіштовхнулися чотири легкові автомобілі та дві вантажівки.