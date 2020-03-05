В Черновцах зафиксировали еще 5 подозрений на коронавирус

В городе ограничат массовые развлекательные мероприятия
В Черновцах будет создана специальная комиссия, которая будет решать, нужно ли вводить карантин в учебных заведение, в связи с тем, что в городе зафиксировано еще 5 подозрений на коронавирус. Об этом сообщили во время брифинга в Черновицкой ОГА, передают местные СМИ.
Сообщается, что есть еще пять новых подозрений на коронавирус. Это люди, которые путешествовали, в частности, посещали Испанию и Великобританию.
Также отмечается, что в городе ограничат массовые развлекательные мероприятия.
Ранее сообщалось, что в Черновцах после обнаружения коронавируса собирают комиссию, на которой будут обсуждать возможность введения карантина.
РБК-Украина писало, что в Черновицкой области в четверг еще двух граждан Украины госпитализировали в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус. Накануне они путешествовали по Италии.
Отметим, в Минздраве заявили, что по состоянию на 5 марта исследуется еще около 10 образцов, у которых по симптомам может быть подозрение на коронавирусную инфекцию.
Напомним, коронавирус в Украине зафиксировали у мужчины в Черновцах 3 марта. Это первый лабораторно подтвержденный случай на территории страны.