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В Черновцах не исключают введения карантина после выявления коронавируса

Новости » Происшествия     05.03.2020 - 13:26
В Черновцах не исключают введения карантина после выявления коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Черновцах собирают комиссию для обсуждения возможного введения карантина

В Черновцах после выявления коронавируса собирают комиссию, на которой будут обсуждать возможность введения карантина. Об этом сообщил Черновицкий городской голова Алексей Каспрук на своей странице в Facebook.

Каспрук отметил, что Министерство здравоохранения рекомендует карантин.

"Министерство здравоохранения рекомендует карантин. Собираем комиссию. Будем принимать решение", - написал он.

Также местное издание "Погляд" сообщило, что во время брифинга глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук заявил, что собирается комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По его словам, образовательные учреждения уже отрабатывают возможность дистанционной работы.

Кроме того, глава ОГА сообщил об ограничении массовых мероприятий.

"Так же по рекомендации украинского правительства мы вводим ограничения мероприятий с большим скоплением людей. Поэтому так же должны попросить понимания, что концерты, которые были запланированы у нас на сегодняшний вечер, на следующие выходные дни, будут перенесены", - добавил он.

РБК-Украина писало, что в Черновицкой области в четверг еще двух граждан Украины госпитализировали в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус. Накануне они путешествовали по Италии.

Отметим, в Минздраве Украины заявили, что по состоянию на 5 марта исследуется еще около 10 образцов, у которых по симптомам может быть подозрение на коронавирусную инфекцию.

Кроме того, в ближайшее время из-за коронавируса в Украине начнут вводить ограничительные меры. Ограничительные меры коснутся школ и массовых мероприятий.

Добавим, в медицинском центре "Новые Санжары" завершился срок обсервации эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев, которых забрали из Ухани.

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