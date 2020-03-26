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В Черновцах выписали 5 пациентов с подозрением на коронавирус

Новости » Коронавирус     26.03.2020 - 16:08
В Черновцах выписали 5 пациентов с подозрением на коронавирус
Иллюстративное фото (скриншот с Youtube канала КГГА)

Заражения коронавирусом не подтвердилось

В Черновцах из больницы выписали 5 пациентов, у которых подозревали заражение коронавирусом. Об этом сообщили в Черновицкой областной государственной администрации (ОГА) на странице в Facebook.

По данным ОГА, вчера из областной больницы выписали 5 людей, у которых подозрение на заражение коронавирусом не подтвердилось. Повторные тесты на коронавирус показали отрицательный результат.

"Все пациенты с подтвержденным COVID-19 и подозрением на него обеспечены лекарствами", - заявили в ОГА.

Напомним, ранее сообщалось, что в Винницкой области заражение коронавирусом подтвердили у ребенка. Сейчас лабораторный центр исследует еще 4 подозрения на коронавирус.

Также РБК-Украина писало, что по состоянию на утро 26 марта в Украине официально подтвердили 156 случаев коронавируса. Из них пять летальных и один пациент выздоровел.

Кроме того, по данным главного санитарного врача Минобороны, по состоянию на 26 марта на карантине с подозрением на коронавирус находятся почти 150 военнослужащих. По состоянию на сегодня в рядах ВСУ не обнаружен ни одно подозрение на коронавирус.

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