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У Чернівцях виписали 5 пацієнтів з підозрою на коронавірус

Новини » Коронавірус     26.03.2020 - 16:08
У Чернівцях виписали 5 пацієнтів з підозрою на коронавірус
Ілюстративне фото (скріншот з Youtube каналу КМДА)

Зараження коронавірусом не підтвердилось

У Чернівцях з лікарні виписали 5 пацієнтів, у яких підозрювали зараження коронавірусом. Про це повідомили у Чернівецькій обласній державній адміністрації (ОДА) на сторінці в Facebook.

За даними ОДА, вчора з обласної лікарні виписали 5 людей, у яких підозра на зараження коронавірусом не підтвердилася. Повторні тести на коронавірус показали негативний результат.

"Усі пацієнти із підтвердженим COVID-19 та підозрою на нього забезпечені ліками", - заявили в ОДА.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Вінницькій області зараження коронавірусом підтвердили у дитини. Наразі лабораторний центр досліджує ще 4 підозри на коронавірус.

Також РБК-Україна писало, що станом на ранок 26 березня в Україні офіційно підтвердили 156 випадків коронавірусу. З них п'ять летальних та один пацієнт видужав.

Крім того, за даними головного санітарного лікаря Міноборони, станом на 26 березня на карантині з підозрою на коронавірус перебувають майже 150 військовослужбовців. Станом на сьогодні у лавах ЗСУ не виявлено жодної підозри на коронавірус.

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