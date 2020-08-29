В Черновцах протестуют против карантина

В Черновцах вблизи здания городского совета сегодня, 29 августа, проходит мирная акция протеста. Местные жители собрались, чтобы выразить недовольство введением ограничений из-за попадания в красную зону карантина.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
На акцию протеста вышли представители малого бизнеса и учителя, которые выступают против закрытия школ, заведений питания и магазинов, а также остановки общественного транспорта.
Фото: протестующие в Черновцах (molbuk.ua)
Как рассказали РБК-Украина в пресс-службе местной полиции, участники акции пока не нарушают эпидемические требования.
По состоянию на 17:30 у здания городского совета осталась небольшая группа людей.
Фото: акция протеста в Черновцах (РБК-Украина)
Напомним, после обновления карантинных зон Черновцы попали в "красный список". Кроме города, в красную зону попали Кицманский, Вижницкий, Глибоцкий, Новоселицкий и Заставновский районы Черновицкой области.
Отметим, 25 августа жители Черновцов уже выходили на акцию протеста против карантина в городе, тогда местные власти пообещали не ужесточать ограничения.
После этого депутаты городского совета проголосовали за отмену некоторых карантинных ограничений в Черновцах, за что против них открыли уголовные дела.
Кроме того, сегодня мэр Ивано-Франковска призвал местных жителей выходить на акции протеста против усиления карантина в городе, который также попал в красную зону.