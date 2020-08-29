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В Черновцах протестуют против карантина

Черновцы, Суббота 29 августа 2020 17:32
В Черновцах протестуют против карантина
Фото: акция протеста в Черновцах (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Черновцах вблизи здания городского совета сегодня, 29 августа, проходит мирная акция протеста. Местные жители собрались, чтобы выразить недовольство введением ограничений из-за попадания в красную зону карантина.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

На акцию протеста вышли представители малого бизнеса и учителя, которые выступают против закрытия школ, заведений питания и магазинов, а также остановки общественного транспорта.

Фото: протестующие в Черновцах (molbuk.ua)

Как рассказали РБК-Украина в пресс-службе местной полиции, участники акции пока не нарушают эпидемические требования.

По состоянию на 17:30 у здания городского совета осталась небольшая группа людей.

Фото: акция протеста в Черновцах (РБК-Украина)

Напомним, после обновления карантинных зон Черновцы попали в "красный список". Кроме города, в красную зону попали Кицманский, Вижницкий, Глибоцкий, Новоселицкий и Заставновский районы Черновицкой области.

Отметим, 25 августа жители Черновцов уже выходили на акцию протеста против карантина в городе, тогда местные власти пообещали не ужесточать ограничения.

После этого депутаты городского совета проголосовали за отмену некоторых карантинных ограничений в Черновцах, за что против них открыли уголовные дела.

Кроме того, сегодня мэр Ивано-Франковска призвал местных жителей выходить на акции протеста против усиления карантина в городе, который также попал в красную зону.

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